Полпред в УрФО поручил решить проблему обманутых дольщиков в ХМАО до конца 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков, которых в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) насчитывается более 1,5 тыс. человек, должна быть решена до конца 2023 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

"Важно понимать, что для завершения всех объектов требуется не только достроить дома, но и пройти все необходимые документальные процедуры. Нужно приложить все усилия, чтобы ускорить все процессы, где это возможно. Кроме того, нужно вести диалог с застройщиками, чтобы погоня за соблюдением сроков не привела их к банкротству. Самое главное - к концу 2023 года обманутых дольщиков в Югре быть не должно!" - приводит аппарат полпредства слова Якушева.

На начало февраля 2022 года проблемными в ХМАО признаны 16 объектов: в Сургуте - 11, в Нефтеюганске - четыре, в поселке городского типа Федоровский - один. В числе пострадавших - 1 564 человека, заключивших договоры долевого участия. Способы решения проблемы для каждого объекта подбираются индивидуально. Так, финансирование мероприятий по завершению строительства шести объектов осуществляется совместно с Фондом развития территорий. Четыре объекта в Сургуте и Нефтеюганске достраивают сами застройщики, которые сумели найти средства на завершение строительства. Кроме того, несколько домов достраиваются с привлечением частных инвесторов.