На Ямале продлили программу по обеспечению служебным жильем медиков первичного звена

ТАСС, 4 февраля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение о продлении программы по обеспечению служебным жильем медиков первичного звена. Дополнительно квартиры получат более 150 медиков, всего по программе переедут 564 семьи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мера поддержки способствуют реализации целей нацпроектов "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда".

"Мы начали эту программу с 300 квартир. В прошлом году поняли, что спрос больше, и добавили еще 100, а теперь принимаем решение о расширении программы до 564 квартир. Это значит, что медработник получает на 10 лет служебное жилье, которое потом может оформить в собственность. Все это время он работает на благо ямальцев", - цитирует пресс-служба Артюхова.

Программа проходит на территории всего округа с 2020 года, за это время в новые квартиры уже переехали 217 семей медиков в Салехарде, Новом Уренгое и других городах, а также в поселках. Все квартиры готовы для проживания, они предоставляются в чистовой отделке с сантехникой и электроплитой. В этом году планируется выдать квартиры 70 семьям в Губкинском, Новом Уренгое, Надыме и Тазовском районе.

На Ямале реализуется широкий комплекс мер поддержки медицинских работников. Помимо предоставления жилья, это федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым можно получить 2 млн рублей, а также региональная программа "Врачи нужные Ямалу", по которой выплачиваются подъемные в 1 млн рублей.