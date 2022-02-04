Россияне зарегистрировали почти 10 тыс. объектов недвижимости по "гаражной амнистии"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 10 тыс. объектов недвижимости зарегистрировано в России по "гаражной амнистии" за четыре месяца ее действия - с 1 сентября по 30 декабря 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба Росреестра.

Закон о "гаражной амнистии", вступивший в силу 1 сентября 2021 года, дает возможность оформить незарегистрированный гараж и землю под ним по упрощенной схеме.

"По состоянию на 30 декабря 2021 года по всей стране по правилам, предусмотренным новым законом, зарегистрировано 3 797 земельных участков общей площадью 112 тыс. кв. метров и 4 733 гаража. Также дополнительно включены сведения о 1 324 объектах недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему собственники указанных объектов смогут также оформить землю под гаражами", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Наибольшая активность отмечена в Татарстане, где оформлено 237 земельных участков и 552 гаража, и Мордовии (225 земельных участков и 16 гаражей). Бутовецкий ожидает, что в 2022 году граждане будут чаще пользоваться инструментами "гаражной амнистии".

Согласно закону, "гаражная амнистия" продлится в течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года. Она распространяется на объекты капитального строительства, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Под "гаражную амнистию" не подпадают самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.