Количество самостроя в Москве увеличилось на 75% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 350 объектов столичной недвижимости признаны в судах самостроем в 2021 году. Это на 75% больше, чем в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"На данный момент в судах разных инстанций находится порядка 2 150 дел, связанных с самовольным строительством. В 2021 году вынесено около 350 решений о сносе таких объектов общей площадью более 320 тыс. кв. м. Это на 75% больше, чем в 2020 году. Тогда было удовлетворено почти 200 исков о сносе 160 тыс. кв. м незаконных построек", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

Если правообладатели не устраняют нарушения в досудебном порядке, департамент городского имущества обращается в суд с иском об освобождении земельного участка и сносе выявленного самостроя. Самовольными могут быть признаны постройки, обладающие хотя бы одним из трех признаков: сооружение возведено на земельном участке, не отведенном для этих целей, инвестор не оформил необходимые разрешения, а также если в ходе работ были нарушены строительные нормы и правила. Распространенными нарушениями являются: реконструкция зданий, в ходе которой возникают дополнительные помещения - новые этажи, мансарды, всевозможные пристройки, а также возведение отдельных зданий без необходимых документов.

"Больше всего самостроев, которые будут снесены по решению суда, находятся на севере столицы - 58, общей площадью 31,4 тыс. кв. м, а самый большой массив незаконной недвижимости будет демонтирован на юго-востоке - 43 объекта площадью почти 68 тыс. "квадратов". Также вынесены решения о сносе 32 самостроев площадью 13 тыс. кв. м в центре Москвы, 40 объектов (67 тыс. кв. м) - на западе и 35 построек (20 тыс. "квадратов") - на юге", - отметил Гаман.

Для вычисления самостроя применяются современные технологические решения: искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы, квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения и робототехника. В конце декабря запущен пилотный проект по использованию шагающего робота в виде собаки для фотофиксации городского пространства и последующего анализа снимков на предмет наличия нарушений.