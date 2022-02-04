Минстрой предложил новые правила расчета нормативной цены жилья в Москве и Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил дать право Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю самим предлагать размер нормативной стоимости жилого помещения, которая используется при предоставлении жилья отдельным категориям граждан. Такой подход призван оптимизировать расчеты, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве.

"В соответствии с проектом приказа в городах федерального значения средняя рыночная стоимость одного квадратного метра может устанавливаться в размере, предложенном регионом в мотивированном обращении. При этом значение показателя в этом случае не должно превышать расчетного значения в соответствии с общей методикой", - сказали в пресс-службе.

Новые правила позволят учитывать особенности рынка недвижимости в городах федерального значения, где стоимость жилья может иметь значительную разницу в зависимости от местоположения, пояснили в министерстве. Таким образом, предложения Минстроя направлены на оптимизацию и повышение эффективности производимых расчетов, добавили в пресс-службе.

Проект приказа, который вносит изменения в методику расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра, сейчас проходит этап общественных обсуждений.

В конце 2021 года Минстрой России впервые утвердил норматив стоимости жилья, рассчитанный по новой методике, которая призвана отразить реальные рыночные цены. На первое полугодие 2022 года в среднем по стране норматив был установлен в размере 69,3 тыс. рублей за квадратный метр - это на 24%, или на 13,5 тыс. рублей больше, чем во втором полугодии 2021 года.

Кроме того, отдельно для Москвы средняя стоимость одного квадратного метра жилья, установленная Минстроем на первый квартал 2022 года, выросла на 13% по сравнению с предыдущим кварталом (до 152 тыс. рублей), а для Севастополя - на 24% (до 91,3 тыс. рублей). При этом в Санкт-Петербурге квартальный норматив вырос сразу на 73% - почти до 163 тыс. рублей.

Методика расчета

Норматив стоимости квадратного метра используется для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного фонда. Показатели средней стоимости, согласно новой методике расчета, принятой Минстроем в октябре 2021 года, определяются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Исключение составляют регионы Дальневосточного федерального округа, для которых средняя стоимость жилья устанавливается по первичному рынку.

Старая методика расчета нормативной стоимости жилья действовала с 2018 года и, по оценкам экспертов, была отдалена от рыночных показателей - в некоторых регионах разница доходила до 40%. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства.