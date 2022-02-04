В Якутии число детей-сирот, обеспеченных жильем, увеличилось более чем в 1,2 раза

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии в 2021 году предоставили жилье 335 детям-сиротам - более чем в 1,2 раза больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального Минстроя.

"В 2021 году в Якутии 335 детей-сирот получили жилые помещения. Больше всего предоставлено квартир детям данной категории в Якутске - 151, далее следуют Аллаиховский, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Нерюнгринский районы - от 20 и менее. В остальных районах эта цифра варьируется от одного до трех", - процитировали в пресс-службе заместителя министра строительства Якутии Евгения Афанасьева. В ведомстве ТАСС уточнили, что в 2020 году жильем были обеспечены 269 детей-сирот.

Всего на эту программу в 2021-м направили более 888,4 млн рублей. По данным регионального Минтруда, на конец 2021 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоит 2 141 человек.

3 февраля правительство республики утвердило порядок предоставления дополнительной меры поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и достигшим возраста 23 лет. Новый механизм предусматривает выдачу жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Планируется, что в этом году обеспечат жильем около 400 человек.