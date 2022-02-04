Средние ипотечные ставки за 2021 год превысили 8% в четырех регионах России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самые высокие средние ставки по выданным за 2021 год ипотечным кредитам зафиксированы в Ингушетии, Чечне, Севастополе и Туве, следует из информационного бюллетеня Банка России.

В то время как средняя ставка в целом по России по итогам года составила 7,49%, в Республике Ингушетия она достигла 8,32%, Чеченской Республике - 8,21%, Севастополе - 8,12%, и Республике Тыва - 8,08%.

В остальных регионах России уровень ипотечных ставок был ниже 8%, причем в девяти субъектах - ниже 7%. Это Приморский край (6,12%), Магаданская область (6,19%), Якутия (6,27%), Чукотский автономный округ (6,34%), Сахалинская (6,38%), Амурская области (6,48%), Бурятия (6,78%), Забайкальский (6,86%) и Хабаровский края (6,93%). Таким образом, только в двух дальневосточных регионах ставки превысили 7% - Еврейская автономная область (7,01%) и Камчатский край (7,72%).

По данным Центробанка, средний размер ипотеки в России в 2021 году увеличился до 3 млн рублей, что на 500 тыс. рублей превышает показатель 2020 года. Лидирующие позиции по этому показателю, как и прежде, заняли Москва (7,3 млн рублей), Московская область (5,0 млн рублей) и Санкт-Петербург (4,7 млн рублей). Наименьший средний размер жилищного кредита отмечался в Республике Ингушетия, Курганской и Челябинской областях (по 2,1 млн рублей).

Кроме того, продолжилось увеличение срока кредитования: по выданным в декабре ипотечным кредитам он составил примерно 21 год с половиной (257 месяцев), что на 32 месяца превышает показатель декабря 2020 года.

Наибольший объем ипотеки за 2021 год был предоставлен в Москве - 875,6 млрд рублей, Московской области - 481,1 млрд рублей и в Санкт Петербурге - 370,8 млрд рублей, а наименьший - в Ингушетии (1,7 млрд рублей). В целом по стране российские банки за год выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 трлн рублей.