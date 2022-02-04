Сто финалистов IV потока образовательной программы "Архитекторы.рф" определят до апреля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Имена 100 финалистов четвертого потока офлайн-программы "Архитекторы.рф" станут известны не позднее 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пятницу в ДОМ.РФ.

В программе могут участвовать архитекторы, проектировщики, градостроители, государственные и муниципальные служащие, ответственные за вопросы развития городов, в возрасте до 45 лет включительно.

"ДОМ.РФ совместно с институтом "Стрелка" объявляет старт приема заявок на участие в четвертом потоке офлайн-программы Архитекторы.рф. Имена 100 финалистов станут известны не позднее 1 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прием заявок продлится с 4 по 16 февраля 2022 года. После проверки анкет и портфолио, а также видеоинтервью с кандидатами, состав четвертого потока программы определит экспертная комиссия. Она состоит из профильных специалистов, представителей государственной и муниципальной службы, экспертов отрасли и выпускников программы прошлых лет.

Программа обучения четвертого потока состоит из пяти образовательных модулей: четырех офлайн и одного - онлайн. Первый пройдет в Москве в апреле; второй, международный, - в июне; третий состоится в июле и августе в формате онлайн; четвертый, региональный, - в сентябре; завершающий, пятый модуль пройдет в октябре в Москве. В фокусе программы в 2022 году - стратегические подходы к развитию территорий, управление ресурсами и проектами, новые стандарты качества городской среды, комплексное пространственное развитие, социальный и экономический контекст.

Программа "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с институтом "Стрелка" по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минстроя и правительства России. Ее цель - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Впервые программа прошла в 2018 году. В прошлом году ее продление поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.