Риелторы сообщили о росте спроса на коттеджи с меблировкой у платных трасс в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Коттеджи с меблировкой у платных трасс стали наиболее востребованными форматами в Подмосковье для загородного проживания в пандемию. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные риелторы.

"С весны 2020 года увеличился спрос на проекты с финишной отделкой и меблировкой. Важным критерием осталась транспортная доступность, поэтому востребованы поселки рядом с платными трассами", - сообщила ТАСС директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

Люди, которые раньше не задумывались о покупке загородных домов, в пандемию начали их искать, при этом из экспозиции быстрее всего уходят новые дома "под ключ", рассказала ТАСС директор департамента загородной недвижимости Tweed Ольга Бахметьева. "Раньше многие, в том числе, из-за возросших пробок, из загорода бежали, продавали дома (или по крайней мере, не скупали). Но в пандемию ситуация перевернулась, все захотели загород: переселились, переехали, организовали хоумофисы. И теперь все пробки загородом", - сказала она.

Звонков с запросом купить в январе 2022 года было почти на четверть больше, чем в январе 2021 года, а если сравнивать с январем 2020 года, то практически в 1,5 раза больше, рассказала главный аналитик "Миэль" Екатерина Бережнова. "Связано это с тем, что люди в пандемию "распробовали" загородную жизнь и, хотя еще точно не сезон, начинают интересоваться заранее", - пояснила собеседница агентства.

"Спрос на "загородку" очень высокий, однако существует проблема, связанная с ограниченным объемом предложения", -высказал ТАСС мнение руководитель Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

По его словам, на первичном рынке осталось мало ликвидных лотов, на "вторичке" из-за интереса потенциальных покупателей продавцы серьезно разогнали цены, и многие объекты стоят неоправданно дорого. "За последние два года средняя стоимость одного кв. м коттеджа выросла на 25%, одной сотки участка, на которой он расположен - на 30% (общая стоимость объекта составляет 28 млн рублей). Стоимость участка без подряда увеличилась на 50% (до 4,2 млн рублей)", - сказал он.

Если курс доллара сильно не изменится, цены на загородную недвижимость в Подмосковье будут стабильными в 2022 году, прогнозирует Бахметьева. При дальнейшем ослаблении рубля рост цен в первую очередь коснется домов "под ключ" и в меньшей степени отразится на участках, предполагает она.