Девелопер "Эталон" выходит на рынок Тюменской области

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" выходит на рынок Тюменской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба девелопера.

"Группа "Эталон" объявляет о выходе на рынок девелопмента Тюменской области. Компания планирует осуществлять проекты совместно с ГК "Страна Девелопмент", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания завершила сделку по приобретению 50% доли в ООО "Страна Эталон" - предприятии, созданном совместно с ГК "Страна Девелопмент" для осуществления строительства в Тюмени. Оставшиеся 50% уставного капитала ООО "Страна Эталон" остаются во владении ГК "Страна Девелопмент". На первом этапе компании намерены совместно реализовать пилотный проект общей продаваемой площадью не менее 200 тыс. кв. м. Начало строительства запланировано на второе полугодие, ввод проекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. В течение следующих пяти лет объем совместного портфеля реализуемых проектов должен достичь уровня не менее 800 тыс. кв. м, уточнили в пресс-службе.

Рынок Тюмени является одним из самых конкурентных в регионах, прокомментировал президент группы "Эталон" Геннадий Щербина. "Выход в новые регионы путем создания совместного предприятия соответствует стратегии развития нашего бизнеса", - сказал Щербина.

Ранее он сообщал, что компания запланировала к 2024 году выйти не менее чем в пять российских регионов, при этом группа уже вышла на рынки Омска, Новосибирска и Екатеринбурга.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м. Группа консолидировала 100% "Лидер-инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости, в августе 2019 года.