Земским работникам культуры Белгородской области выплатят 1 млн рублей на покупку жилья

БЕЛГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Земским работникам культуры в Белгородской области выплатят 1 млн рублей "подъемных" на покупку жилья в рамках расширения программы "Земский работник культуры" в регионе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного правительства.

Программа "Земский работник культуры" разработана для решения кадрового вопроса в сельских населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. "Земским работникам культуры выплатят 1 млн рублей на покупку жилья, если они заключат трудовой договор на пять лет. Срок действия программы - шесть лет", - пояснили в пресс-службе.

Выплаты послужат стимулом для привлечения перспективных специалистов в сельские учреждения культуры. В настоящее время села Белгородской области нуждаются в 140 работниках культуры. В 2022 году планируется привлечь 11 человек. "Мы полностью поддерживаем любой эффективный механизм решения кадровых проблем. К сожалению, 1 млн рублей не хватит на решение жилищной проблемы. Предлагаю региональным министерствам культуры и строительства добавить к проекту более эффективное решение жилищного вопроса. Возможно, при помощи строительства ИЖС или субсидирования ипотеки. Затем наши дополненные предложения мы отправим в федеральный центр", - добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба.