Голосовой помощник для информирования дольщиков появится в Подмосковье

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новый сервис по вопросам информирования участников долевого строительства планируется запустить в Московской области в апреле. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

"В 2022 году мы планируем внедрить активного голосового помощника, который будет принимать звонки круглосуточно. <…> Будем анонсировать это приложение в апреле этого года", - сказала Федотова.

По ее словам, это позволит улучшить информирование дольщиков. Также министр рассказала, что в регионе уже функционирует портал долевого строительства Московской области, а также проводится информирование с помощью рассылок смс и электронных писем.

Она напомнила, что в 2022 году в Подмосковье планируется восстановить права 14,7 тыс. дольщиков. "На сегодняшний день нам осталось решить проблемы в 40 округах, из них в 2022 году на 100% "закроем" девять округов: Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чеховский, Пушкинский и Лыткарино", - добавила Федотова.