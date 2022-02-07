Почти 250 домов исключили из реестра долгостроев в России в IV квартале 2021 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Почти 250 долгостроев в России в четвертом квартале 2021 года были исключены из единого реестра проблемных объектов после того, как они получили разрешение на ввод. Квартиры в них приобрели почти 15 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков).

"После ввода в эксплуатацию дома исключаются из реестра проблемных. За четвертый квартал 2021 года таких объектов было 245. Их завершали региональные фонды и сами субъекты. Ключи от квартир в этих домах получают 14 861 человек. Таким образом, права этих граждан будут восстановлены", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Константина Тимофеева.

В четвертом квартале 2021 года в списке регионов лидирует Московская область: за последние три месяца прошлого года из реестра долгостроев исключено 35 домов. Квартиры получат 2,2 тыс. человек.

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,2 тыс. долгостроев в 72 регионах России, из них восстановление прав дольщиков требуется по 1,5 тыс. домам в 66 регионах.

Как ранее отмечал Тимофеев, всего в России официально признаны пострадавшими дольщиками 129,4 тыс. человек. В отношении 48% из них (62,1 тыс. дольщиков) были приняты решения наблюдательного совета фонда по достройке их домов или о компенсационных выплатах. Над восстановлением прав еще 44% из них (56,8 тыс. человек) работают регионы. И еще порядка 12,3 тыс. человек ожидают решения наблюдательного совета фонда, речь идет о 224 долгостроях, указал он. В совокупности в 2021 году в России были восстановлены права более 42 тыс. участников долевого строительства.

Фонд защиты прав дольщиков был создан правительством России в 2017 году для регулирования отношений между застройщиками и дольщиками. С 1 января 2021 года он переименован в Фонд развития территорий.