ДОМ.РФ обсуждает с регионами юга России присоединение к единой ипотечной программе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Единая ипотека будет запущена на юге России, ДОМ.РФ обсуждает с регионами Южного федерального округа (ЮФО) присоединение к этой программе. Об этом во вторник сообщил руководитель направления "Методология и развитие" ДОМ.РФ Сергей Овсянкин на конференции "Развитие жилищного строительства в ЮФО".

"Льготные ипотечные программы пользуются высоким спросом в южных регионах России, для повышения их адресности и совершенствования системы господдержки в жилищной сфере ДОМ.РФ разработал единую ипотечную программу. Этот механизм позволит предлагать в регионах более выгодные условия кредитования для отдельных категорий граждан и увеличить количество семей, получивших помощь. Мы рассчитываем на эффективную работу в этом направлении с регионами ЮФО", - сказал он.

Первым субъектом ЮФО, с которым ДОМ.РФ подписал соглашение об участии в единой ипотеке, стала Ростовская область, сообщили в институте развития. Запуск программы в регионе запланирован на первый квартал 2022 года. Возможность подключения к механизму оценивают Краснодарский край, Астраханская и Волгоградская области.

Уточняется, что сейчас в Южном федеральном округе действуют 33 ипотечные программы, по которым жители получают единовременную субсидию на первоначальный взнос или ежемесячную на погашение процентов по кредиту, а также 20 программ, с помощью которых из муниципальной собственности предоставляется арендное жилье.

Единая ипотечная программа - механизм, который объединит федеральные и региональные меры поддержки. Возможность присоединиться к ней получат все кредитные организации, что позволит создать равные условия и повысить уровень конкуренции среди банков-участников. Инструментом технической реализации программы является единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), оператором выступит ДОМ.РФ. Институт развития уже подписал соглашения о сотрудничестве в этом направлении также с Белгородской и Архангельской областями, Тувой и Республикой Алтай.