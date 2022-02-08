Число электронных сделок с недвижимостью в Свердловской области выросло в 2021 году на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Нотариусы Свердловской области подали в Росреестр в 2021 году 107 тыс. электронных заявлений на регистрацию недвижимости. Рост, по сравнению с 2020 годом, составил порядка 40%, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Ирина Семкина.

"Начинали мы с совсем маленького процента электронных сделок. И если сравнивать 2019, 2020 годы с 2021-м, то здесь уже [наблюдаем] возрастание сделок практически на 40%. Если в 2020 году 65 тыс., в прошлом году 107 тыс. [электронных] заявлений было подано нотариусами", - сказала Семкина.

Президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова отметила, что количество нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью растет благодаря тому, что к нотариусам стали чаще обращаться в добровольном порядке, а не только в случаях, которые предусмотрены законодательством. "Все это происходит благодаря тому, что в нотариате стремительно развиваются новые электронные технологии", - отметила Перевалова.

Электронная подача нотариальных документов на регистрацию в Росреестр стала возможной в 2019 году, регистрация сделки осуществляется в течение одного дня. Нотариат взаимодействует с Росреестром в автоматическом режиме, используя Единую информационную систему нотариата и сервисы сайта Росреестра.