Продажи новостроек Московского региона выросли за год в январе на 23%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 12,3 тыс. сделок заключено на рынке новостроек Московского региона в январе 2021 года, что стало рекордным показателем продаж для этого месяца, говорится в исследовании ЦИАН.

"Текущие продажи в регионе выше, чем год назад на 23,4%. Ни в один предыдущий год таких высоких значений в январе не было. Спрос поддерживается за счет замедления роста цен и действия специальных скидочных программ от застройщиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве в январе было заключено 7 тыс. договоров долевого участия в строительстве, а в Подмосковье - 5,3 тыс. Рост в годовом выражении составил 25% и 21% соответственно. При этом выручка девелоперов Московского региона в первый месяц года составила 137,7 млрд рублей - на 42% больше, чем годом ранее.

Доля сделок на первичном рынке с привлечением ипотеки не изменилась в январе относительно предыдущего месяца, оставшись на уровне 65%. "Несмотря на то, что после пересмотра льготных условий ипотека стала пользоваться меньшим спросом, показатель не возвращается к допандемийному уровню. Население согласно взять ипотеку и без льготной программы, но до момента, когда ставки вырастут еще сильнее. Вероятно, в феврале доля сделок с ипотекой снизится с учетом повышения ставок большинством банков", - отмечают аналитики "Циана".

Средняя цена квадратного метра в Московском регионе в январе составила 244,9 тыс. рублей, что всего на 600 рублей (или 0,2%) превышает показатель декабря, из чего эксперты "Циана" сделали вывод о стагнации первичного рынка. За год же цены в целом по региону увеличились на 28%, в Москве в старых границах - на 345%, в Новой Москве - на 21%, в Московской области - на 32%. Объем предложения новостроек в столичном регионе сокращается третий месяц подряд - по итогам месяца зафиксировано снижение на 3%.

В дальнейшем ситуация на рынке будет зависеть от решений Центробанка по изменению ключевой ставки и иных внешних макроэкономических факторов, отметил руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.