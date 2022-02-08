В ЮФО на 9,4 млн кв. м превысили план по строительству жилья по нацпроекту в 2021 году

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Строительные компании в Южном федеральном округе по итогам 2021 года на 9,4 млн кв. м превысили план по возведению жилых объектов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил во вторник заместитель полномочного представителя президента РФ в округе Владимир Гурба в ходе онлайн-конференции по развитию жилищного строительства в ЮФО.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с распространением коронавируса, в Южном федеральном округе в 2020 году в эксплуатацию было введено 11 млн кв. м жилья. В 2021 году мы значительно превысили установленный паспортом федерального проекта плановый показатель в объеме 9,4 млн кв. м", - сказал Гурба.

Он добавил, что в ЮФО работают 359 застройщиков, силами которых возводятся около 1,2 тыс. домов площадью примерно 12 млн кв. м. Также, по его словам, в 2021-2023 годы регионам Южного федерального округа будет предусмотрено финансирование за счет федерального бюджета в районе 11 млрд рублей, планируется построить около 30 млн кв. м жилья с целью улучшения жилищных условий более 1,3 млн семей.