Часть земель могут высвободить из-под приаэродромных зон для застройки жильем

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Часть земельных участков, попавших в седьмую подзону приаэродромных территорий (ПАТ), может быть высвобождена для застройки жильем и инфраструктурой. Об этом сообщил журналистам во вторник президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

"Мы с крупными муниципалами, заинтересованными застройщиками эту работу ведем, думаю, что я смогу в первом полугодии поделиться конкретными исключениями из седьмой подзоны (где запрещено строительство жилья - прим. ТАСС) в границах муниципалитетов тех территорий, которые вернулись в жилищную застройку", - сказал Глушков.

По предварительным оценкам объединения, примерный градостроительный потенциал таких земельных участков в границах приаэродромных территорий достигает 450-500 млн кв. м.

В НОСТРОЙ провели исследование, которое показало, что из 423 аэропортов и аэродромов в России 106 не установили приаэродромные территории, 165 установили зоны, но не установили подзоны и 152 аэропорта полностью установили ПАТ.