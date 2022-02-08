Минстрой обеспокоен повышением ставок проектного финансирования для застройщиков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Получение девелоперами проектного финансирования для жилищного строительства осложнено в ряде регионов из-за повышения ключевой ставки, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Нас беспокоит изменение ключевой ставки, потому что когда ключевая ставка была 4,25%, эффективная ставка по проектному финансированию при 70-процентном наполнении эскроу-счетов стремилась к нулю. Сегодня мы видим, что такой ставки, скорее всего, больше не будет, и в большинстве регионов, городов, где нужно развивать жилищное строительство, будет сложно получить проектное финансирование", - сказал Стасишин на заседании коллегии Минстроя Татарстана.

По его словам, для решения этой проблемы реализуется программа по субсидированию низкомаржинальных проектов. "Мы продолжаем субсидировать ипотеку, будем "докручивать" программу семейной ипотеки, в рамках инфраструктурного меню опережающими темпами необходимо строить инфраструктуру", - добавил замминистра.

Ключевая ставка Банка России в 2021 году выросла в прошлом году с 4,25% до 8,5%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов - проектного финансирования. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.