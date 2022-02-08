КС постановил устранить пробелы в законе о банкротстве, касающиеся кредитов на жилье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) постановил устранить существующие пробелы в законодательстве о банкротстве, которые не позволяют должным образом обеспечить интересы граждан, взявших кредит на покупку жилья. Речь идет о правах граждан на приобретенное в кредит жилье в случаях, когда банк признан банкротом, а сделка - недействительной, следует из опубликованного во вторник постановления КС РФ.

"Из-за отсутствия в действующем правовом регулировании механизмов, гарантирующих в рамках процедур банкротства реальное и оперативное получение денежных средств гражданином, выступавшим в качестве покупателя по признанному недействительным на основе оспариваемых положений договору купли-продажи жилого помещения, которое для него является единственным пригодным для постоянного проживания, такой гражданин может оказаться в тяжелой жизненной ситуации", - говорится в тексте постановления.

Банкротство банка "Советский"

Поводом для проверки законодательства о банкротстве стала жалоба петербуржца Сергея Кузьмина. Согласно материалам суда, Кузьмин купил у банка "Советский" квартиру в Петербурге площадью 273 кв. метра за 10,9 млн рублей. Квартира располагалась в дореволюционном доме - объекте культурного наследия. Позже Кузьмин взял в кредит еще 20 млн рублей на проведение капитального ремонта в приобретенной квартире.

Спустя год, находящийся в процессе банкротства банк "Советский" оспорил сделку в Арбитражном суде Петербурга и потребовал признать ее недействительной. Причина - заниженная стоимость сделки, которая в нормальных рыночных условиях составила бы 35 млн рублей, согласно заключению экспертов. Суд признал сделку недействительной, квартира должна быть возвращена в конкурсную массу для погашения долгов перед кредиторами, а Кузьмин должен был получить назад 10,9 млн рублей.

Кузьмин оспаривал данное решение в других судебных инстанциях, подчеркивая, что он "не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом" по отношению к банку, а лишь заключил сделку в период, отнесенный законом о банкротстве к периоду подозрительности. Именно в соответствии с этими нормами законодательства о банкротстве его сделка была аннулирована.

При этом приобретенная за 10,9 млн рублей квартира в Петербурге является единственным жильем Сергея Кузьмина, в связи с чем немедленное лишение его квартиры повлекло бы собой нарушение его прав. В связи с этим Петроградский районный суд постановил сохранить за Кузьминым право пользования на квартиру до тех пор, пока банк "Советский" не вернет ему 10,9 млн рублей, дабы у гражданина появилась возможность приобрести новое жилье. Кузьмин, сочтя данную ситуацию нарушающей его интересы, обратился с жалобой на законодательство о банкротстве в КС.

Решение Конституционного суда

В своем решении судьи отметили, что по закону в случае банкротства банка недействительными могут признаваться сделки, совершенные банком в течение года, предшествовавшего запуску конкурсного производства. Основанием для аннулирования сделок является явное нарушение банком интересов кредиторов, в том числе - занижение цен договоров, как в случае с квартирой Кузьмина.

Судебные инстанции приняли решение о возврате квартиры в конкурсную массу в соответствии с законодательством о банкротстве и в интересах кредиторов банка "Советский". Теоретически возвращение потраченных средств Сергею Кузьмину должно обеспечить его право на приобретение жилья взамен утраченного. Однако в рамках процедуры банкротства это затруднительно сделать, так как общий объем задолженности банка перед кредиторами велик, и своевременное и полное возвращение денег Кузьмину не гарантируется.

Таким образом, на текущий момент для частичного удовлетворения требований кредиторов закон о банкротстве позволяет безвозмездно лишать собственника единственного пригодного жилья и передавать его в конкурсную массу. Это ведет к нарушению баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. По решению судей КС, оспариваемые нормы не обеспечивают конституционное право гражданина на жилище.

В связи с этим законодатель должен внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого момента в аналогичных ситуациях после продажи жилья с торгов в рамках процедуры банкротства деньги в конкурсную массу поступать не должны, их следует передавать непосредственно заключившему признанную недействительной сделку гражданину. При этом после их получения гражданин сохраняет право пользования жильем в течение установленного судом разумного срока.

В соответствии с изложенной Конституционным судом позицией дело Кузьмина подлежит пересмотру в установленном законом порядке.