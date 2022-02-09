Регистрация объектов ИЖС по дачной амнистии в 2021 году выросла более чем в два раза

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал 261 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства в рамках дачной амнистии в 2021 году, что в два раза превышает показатель 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 2021 году в рамках дачной амнистии Росреестром осуществлены государственный кадастровый учет и регистрация прав в отношении 261 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 128% больше по сравнению с 2020 годом (114,3 тыс. объектов)", - отметили в Росреестре.

В ведомстве связывают положительную динамику с распространением упрощенного порядка регистрации на жилые и садовые дома, расположенные на земельных участках для ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства. Такие изменения были внесены в конце 2020 года.

Так, до 1 марта 2026 года государственный кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, построенный на земельном участке для ведения садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства, допускается на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Уведомление о планируемых строительстве, реконструкции объекта и об окончании работ не требуется.

Наиболее высокие показатели по дачной амнистии в 2021 году показали Свердловская область (14,3 тыс.), Республика Татарстан (13,2 тыс.), Ставропольский край (12,3 тыс.), Белгородская область (10,4 тыс.) и Иркутская область (9,4 тыс.).

Как отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, в ежегодном вводе в эксплуатацию индивидуальных жилых домов примерно 30% составляет дачная амнистия. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в России введено в эксплуатацию 49,1 млн кв. м индивидуальных жилых домов.