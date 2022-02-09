Единый заказчик в строительстве планирует сдать в РФ 15 объектов в 2022 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Единый заказчик в сфере строительства планирует завершить возведение 15 объектов в регионах России в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба компании.

"К ним относятся здание ИНИОН РАН и реставрация комплекса зданий Литературного института им. Горького в Москве, учебно-спортивный центр водных видов спорта и атлетики Кубанского университета физической культуры и спорта в Краснодаре, общежитие для студентов Чайковского государственного института физической культуры в Волгограде и другие", - говорится в сообщении.

В целом под контролем компании находятся 156 объектов строительства.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, за первый год работы Единый заказчик завершил строительство 11 объектов, в том числе Музей космонавтики Циолковского в Калуге, зал спортивной гимнастики тренировочного центра "Озеро Круглое", общежитие для студентов Волгоградской государственной академии физической культуры и административное здание налоговой инспекции в Тольятти.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета.