Количество переуступок прав в новостройках Москвы за два года снизилось на 13%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число переуступок прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) в Москве в 2021 году сократилось на 13% до 15,7 тыс. в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

Переуступка права требования по договору участия в долевом строительстве - передача прав и обязанностей по ДДУ от одного лица другому. Квартиры по переуступке могут продавать инвесторы или юридические лица.

"В годовом выражении число цессий (уступок прав - прим. ТАСС) сократилось почти на 4%, а по отношению к 2019 году на 13%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Уточняется, что в 2021 году столичный Росреестр зарегистрировал 15,7 тыс. договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве, что на 3,9% меньше, чем в 2020 году. По словам Майданова, столичный показатель составляет 28,4% от всех уступок, оформленных в центральной России за 12 месяцев прошедшего года.

Переуступка представляет собой продажу квартиры (или апартаментов) в еще не введенном в эксплуатацию корпусе, сказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. Она уточнила, что возможность переуступки прописывается в ДДУ, при этом существуют три варианта: переуступка допустима, требует согласования с застройщиком или невозможна.

"Отмечу, что количество переуступок в 2021 году относительно предыдущего года снизилось незначительно. Вероятно, сокращение их числа может быть вызвано желанием зафиксировать прибыль на фоне максимального повышения стоимости актива. Скорее всего, в этом году инвесторы начнут выводить на рынок квартиры по переуступке, мы увидим рост числа таких сделок", - сказала собеседница агентства. По ее словам, некоторые покупатели, планировавшие такую сделку, отказались от нее из-за удорожания выбранного нового лота или отсутствия финансовой возможности для покупки.