Аренда комнат в России за год подорожала на 8%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Съемные комнаты за год - с февраля 2021 года - подорожали в России на 8% - в среднем до 7,7 тыс. рублей в месяц, однако ставки на такое жилье росли медленнее, чем на отдельные квартиры, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Аренда комнат подорожала в фарватере общего роста цен на недвижимость, прирост по всем городам составил 8% за год. Тем не менее, на отдельное жилье арендные ставки выросли заметнее, чем на комнаты. Так, однокомнатные квартиры подорожали за год на 15%, малогабаритные "однушки" и студии - на 11%. Дело в том, что перспектива жизни в коммуналке с соседями прельщает все меньшее число арендаторов, даже со скромным доходом", - сказал он, уточнив, что средняя аренда комнаты по России сейчас обходится в 7,7 тыс. рублей в месяц.

По словам Луценко, стандарты жизни растут, и россияне все-таки стараются снять отдельную квартиру. Он уточнил, что спрос на комнаты в крупных городах остался на уровне начала прошлого года, в основном его формируют студенты и трудовые мигранты.

Согласно исследованию федерального портала "Мир квартир", самые дорогие комнаты сдаются в Москве - в среднем за 17,4 тыс. рублей в месяц. На втором месте - Сочи (14,4 тыс. рублей в месяц), на третьем - Санкт-Петербург (13,1 тыс. рублей в месяц). Затем идут Московская область (12,8 тыс. рублей в месяц) и Хабаровск (12,3 тыс. рублей в месяц). Самые бюджетные комнаты сдаются в Пензе - в среднем вчетверо дешевле, чем в Москве (4,5 тыс. рублей в месяц). Еще в трех российских городах - Магнитогорске, Волжском и Саранске - жилье этого формата стоит менее 5 тыс. рублей в месяц.

В целом по стране съемные комнаты за год подорожали в 61 городе из 70 исследованных, добавляется в материалах. По динамике роста с февраля 2021 года больше всего подорожали съемные комнаты в Чите (+25,1%), Кемерово (+23,8%), Севастополе (+23,3%), Мурманске (+23,3%), Барнауле (+22,8%), Ставрополе (+22,7%), Грозном (+21,6%), Череповце (+21,2%), Калининграде (+20,7%) и Астрахани (+17%).