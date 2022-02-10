Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку для льготных заемщиков на новые готовые частные дома

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для льготных заемщиков на новые готовые частные дома. Речь идет о сниженной рыночной ставке на покупку частного дома не старше двух лет у застройщика или первого собственника.

"Ставка снижена на 3,1 процентного пункта, до 9,8%. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам, а также сотрудникам медицинской или научной сфер, подтверждающим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда", - говорится в распространенном в четверг сообщении банка.

Также банк снизил первоначальный взнос на готовый дом с 40% до 20%.

Оформить кредит можно на сумму до 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 10 млн рублей - для других регионов. Таким образом, повышенный лимит на покупку готового дома от застройщика дополняет действие государственных программ в секторе индивидуального домостроения, отметил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. Дело в том, что максимальные суммы кредита льготной и семейной ипотеки для регионов составляют 3 млн и 6 млн рублей соответственно, что ограничивает круг проектов, которые можно приобрести по этим госпрограммам, пояснил он.

"Мы видим растущий спрос на кредитование готовых домов на первичном рынке, в том числе в коттеджных поселках комплексной застройки. С сегодняшним снижением рыночной ставки такие дома станут доступнее для покупателей: согласно данным Аналитического центра ДОМ.РФ, наша ставка ниже среднерыночного уровня в этом сегменте: 9,8% годовых против 11,22%", - сказал Шитиков.

Снижение ставки на рыночную программу позволит повысить доступность качественного частного жилья от проверенных застройщиков и поддержит как граждан, так и строительные компании, отметил он. Программа выгодна и банку, поскольку готовое загородное жилье является более ликвидным залогом, и для кредитной организации нет рисков незавершения строительства, добавил со своей стороны руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Согласно исследованию ДОМ.РФ и ВЦИОМ, сегодня в частных домах живут 21,6 млн российских семей, а хотят жить вдвое больше - 45,4 млн семей (73% всех домохозяйств), отметил Гольдберг. Однако пока доля ипотечных кредитов как на строящиеся, так и готовые частные дома незначительна в ипотечных выдачах, поскольку ставки по таким кредитам на 2-3 процентных пункта выше, чем на квартиры в новостройках, сказал он. Поэтому предложение Банка ДОМ.РФ существенно повысит процент ипотечных сделок в сегменте и в перспективе будет способствовать кредитованию ИЖС и на стадии строительства - так как будет сформирована основа прозрачного ликвидного вторичного рынка таких домов, заключил эксперт.