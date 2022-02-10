Объем выпуска ипотечных ценных бумаг в России в 2021 году вырос на 10%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Объем выпуска ипотечных облигаций в России вырос с 374,2 млрд рублей в 2020 году до 412 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщил в четверг управляющий директор, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков на сессии в рамках VIII Российского ипотечного конгресса.

"Рынок ипотечных ценных бумаг в прошлом году показал рекордный результат. Всего было размещено 13 выпусков общим объемом 412 млрд рублей. Общий объем ипотечных облигаций в обращении достиг в конце года почти 900 млрд рублей, что составило 7,6% от всего ипотечного портфеля", - сказал Сучков.

При этом 11 выпусков на 403 млрд рублей в 2021 году пришлось на ДОМ.РФ. По итогам 2021 года ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ занимают 95% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и 5% от всего рынка корпоративных облигаций, отметил директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.