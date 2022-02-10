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ДОМ.РФ выпустит первые в России "зеленые" ипотечные облигации в 2022 году

ДОМ.РФ разрабатывает концепцию, в которой будут описаны критерии отбора кредитов для соответствия "зеленому" статусу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует выпустить первые в России "зеленые" ипотечные ценные бумаги в 2022 году. Об этом сообщил в четверг директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин в ходе VIII Российского ипотечного конгресса.

"Уже три выпуска ИЦБ и облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры включены в реестр социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала, а теперь мы активно работаем над первым "зеленым" выпуском и уже сформировали критерии признания домов "зелеными", - сказал он.

Пудовкин добавил, что ДОМ.РФ разрабатывает концепцию "зеленых" ипотечных облигаций, в которой будут описаны критерии отбора кредитов для соответствия "зеленому" статусу.

"Зеленые" облигации - это один из механизмов ответственного инвестирования (ESG). Они выпускаются для финансирования экологических проектов, например, для "зеленого" строительства.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают 95% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и 5% от объема российского рынка корпоративных облигаций. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Общий объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил 1,3 трлн рублей.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.

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