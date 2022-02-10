Аренда квартир в России подорожала в 2021 году на 14%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Средние арендные ставки на квартиры в России увеличились на 14% до 19,2 тыс. рублей в месяц по итогам 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании "Авито Недвижимости".

"В среднем по стране арендные ставки увеличились на 14% - до 19 244 рублей за объект. Среди крупных российских городов арендные ставки быстрее всего увеличивались в Сочи (в 1,5 раза), Калининграде (+33%) и Москве (+22%)", - говорится в материалах.

Отмечается, что в 2021 году интерес к аренде квартир на длительный срок в России увеличился на 18%, по сравнению со значениями 2020-го. Наиболее выраженная динамика была в Санкт-Петербурге, где по итогам года показатель в среднем составил 47%, а также в Екатеринбурге и Тюмени (+46% в обоих городах).

Продолжающийся рост ипотечных ставок и цен на жилье в РФ поддержит высокий спрос на аренду в 2022 году, прогнозирует руководитель направления вторичная недвижимость "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин. "В таких условиях, с большой вероятностью, в течение ближайших кварталов увеличение арендных ставок продолжится. Одновременно с этим продолжит расти и предложение, что может ограничить потенциал роста стоимости аренды", - приводятся его слова в материалах исследования.