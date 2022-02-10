Из реестра долгостроев в Самарской области за год исключили 14 жилых домов

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области исключили из реестра долгостроев 14 проблемных объектов по итогам 2021 года, что на пять домов выше запланированного показателя. Таким образом, свои права на жилье восстановили более 1 тыс. семей, передает пресс-служба правительства Самарской области со ссылкой на главу региона Дмитрия Азарова.

"В минувшем году мы многое сделали для решения этой проблемы. Первоначально планировалось исключить из реестра проблемных объектов девять многоквартирных домов и восстановить права 676 человек. Фактически по итогам 2021 года исключено из реестра 14 объектов, свои права восстановили более 1 тыс. семей. Это значительно выше плановых показателей. Рассчитываю, что темпы нам удастся сохранить и в текущем году", - отметил Азаров на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства в регионе.

В прошлом году наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства также принял решение о восстановлении прав 1 312 дольщиков из 15 проблемных объектов Самарской области. Речь идет, в том числе, об объектах, строительство которых было остановлено 10 лет назад.

В едином реестре проблемных объектов значится 34 долгостроя, где удовлетворения прав ждут 3 070 дольщиков. В региональном перечне - 17 домов, 981 человек. По каждому из них найдено решение, отметили в министерстве строительства. "Из 34 объектов, включенных в ЕРПО, права граждан по 26 домам будут удовлетворены механизмами Фонда, вопросы по восьми объектам будут разрешены с помощью механизмов региона. Сейчас фондом по 13 домам принято решение о выплате компенсаций, еще 11 домов будут достроены, по двум ожидаем решения в текущем году. И с использованием механизмов региона по двум объектам уже ведется строительство, по одному дому - проектирование, по трем домам права дольщиков будут удовлетворены в рамках Закона о банкротстве", - рассказал Плаксин.

В фонде отметили, что в этом году планируется ввести четыре объекта: ЖСК "Виктория", "Сентябрь-2" в Тольятти, ИК "Недвижимость" в Ставропольском районе и СК "На Московском" (первый этап) в Самаре. В результате их ввода будут удовлетворены права 672 дольщиков.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию два объекта - СК "На Московском" (второй этап) и Димитрова, 74А, в результате чего будут удовлетворены права еще 391 дольщика.