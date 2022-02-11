Число ипотечных сделок в России за 2021 год выросло почти на 10%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 3,8 млн ипотечных сделок зарегистрировано в России за 2021 год, что на 9,5% больше, чем годом ранее, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Количество зарегистрированной ипотеки в России за 2021 год составило 3,8 млн, продемонстрировав рост на 9,5% (3,5 млн за прошлый год)", - сказали в пресс-службе.

При этом растет число сделок, совершаемых в электронном виде. Так, по данным Росреестра, с начала 2020 года доля электронной ипотеки выросла с 9% до 80%, что в четыре раза превышает показатель нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, 68% всех заявлений по ипотеке в России оформляется за один день.

Лидерами по ипотечным сделкам за 2021 год стали Московская область (326,7 тыс.), Москва (261 тыс.), Краснодарский край (205 тыс.), Санкт-Петербург (183,6 тыс.) и Свердловская область (153,5 тыс.).