Более 40 тыс. российских семей взяли ипотеку с господдержкой с начала года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. российский семей с начала 2022 года воспользовались льготной ипотекой на новостройки, семейной, дальневосточной ипотекой или получили выплату в 450 тыс. рублей в случае с многодетными заемщиками. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба оператора ипотечных программ с господдержкой ДОМ.РФ.

"С начала 2022 года более 40 тыс. российских семей воспользовались ипотечными программами с господдержкой, оператором которых выступает ДОМ.РФ. Речь идет о льготной, семейной и дальневосточной ипотеках, а также выплатах в 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам", - говорится в релизе. Объем выданных кредитов и компенсаций с начала года составил около 100 млрд рублей.

Каждый четвертый жилищный кредит в России выдается с господдержкой, отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его словам, набирает популярность программа семейной ипотеки, по которой с начала года выдано или рефинансировано более 10 тыс. кредитов на 47 млрд рублей. Средние ставки по семейной ипотеке достигают 4,74%, по льготной ипотеке на новостройки - 5,88%, что на 1,1-1,3 п. п. ниже официально установленных предельных ставок по этим программам.

В ДОМ.РФ напоминают, что кроме льготных ипотечных программ на решение жилищного вопроса можно направить средства материнского капитала: с учетом индексации с 1 февраля 2022 года - 524,5 тыс. рублей за первого ребенка и еще 168,6 тыс. рублей при рождении второго. Кроме того, в России действуют налоговые вычеты - до 260 тыс. рублей на человека за покупку жилья и до 390 тыс. за уплаченные проценты по ипотеке.

Сегодня в России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, до 1 июля 2022 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.

Помимо этого, для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита. Также молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.