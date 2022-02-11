Путин поручил расширить соцвыплаты на покупку жилья для ученых

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны включить молодых научных и научно-педагогических работников в перечень получателей социальных выплат на приобретение жилья.

"Правительству <...> предусмотреть расширение категории получателей социальных выплат на приобретение жилых помещений за счет включения в их число молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их ведомственной принадлежности", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совместного заседания Госсовета РФ и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года.

Отмечается, что правительству РФ необходимо увеличить финансирование целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ" для обеспечения жильем молодых ученых через механизм государственных жилищных сертификатов.

Также в перечне поручений говорится, что необходимо предусмотреть возможность соцвыплат на покупку жилья молодыми научными и научно-педагогическими работниками "с учетом эффективности их научной деятельности", а также предусмотрев условия предоставления таких выплат.

Срок исполнения поручения установлен до 20 июля.