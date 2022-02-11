{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил расширить соцвыплаты на покупку жилья для ученых

Правительству также необходимо увеличить финансирование целевой программы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны включить молодых научных и научно-педагогических работников в перечень получателей социальных выплат на приобретение жилья.

"Правительству <...> предусмотреть расширение категории получателей социальных выплат на приобретение жилых помещений за счет включения в их число молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их ведомственной принадлежности", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совместного заседания Госсовета РФ и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года.

Отмечается, что правительству РФ необходимо увеличить финансирование целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ" для обеспечения жильем молодых ученых через механизм государственных жилищных сертификатов.

Также в перечне поручений говорится, что необходимо предусмотреть возможность соцвыплат на покупку жилья молодыми научными и научно-педагогическими работниками "с учетом эффективности их научной деятельности", а также предусмотрев условия предоставления таких выплат.

Срок исполнения поручения установлен до 20 июля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
ДОМ.РФ предложит меры по привлечению частных инвесторов для строительства жилья для ученых
Президент Владимир Путин ранее поручил расширить меры поддержки ученых по обеспечению постоянным и арендным жильем
Читать полностью