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Путин поручил расширить меры поддержки ученых по обеспечению постоянным и арендным жильем

Правительству необходимо предложить инструменты льготного ипотечного кредитования для научных работников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с региональными властями и институтом развития ДОМ.РФ должны предложить дополнительные меры по обеспечению постоянным и арендным жильем научных сотрудников, а также инструменты льготного ипотечного кредитования для ученых. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года.

"[Правительству] <…> подготовить при участии органов исполнительной власти субъектов РФ, акционерного общества "ДОМ.РФ" и представить предложения по созданию дополнительных условий для обеспечения постоянным и служебным (арендным) жильем обучающихся, молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования, продемонстрировавших высокую эффективность научной деятельности", - говорится в поручении.

Там же отмечается, что правительству необходимо предложить инструменты льготного ипотечного кредитования для научных работников. Срок исполнения поручения - до 15 июля 2022 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
ДОМ.РФ предложит меры по привлечению частных инвесторов для строительства жилья для ученых
Президент Владимир Путин ранее поручил расширить меры поддержки ученых по обеспечению постоянным и арендным жильем
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