Путин поручил расширить меры поддержки ученых по обеспечению постоянным и арендным жильем

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с региональными властями и институтом развития ДОМ.РФ должны предложить дополнительные меры по обеспечению постоянным и арендным жильем научных сотрудников, а также инструменты льготного ипотечного кредитования для ученых. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года.

"[Правительству] <…> подготовить при участии органов исполнительной власти субъектов РФ, акционерного общества "ДОМ.РФ" и представить предложения по созданию дополнительных условий для обеспечения постоянным и служебным (арендным) жильем обучающихся, молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования, продемонстрировавших высокую эффективность научной деятельности", - говорится в поручении.

Там же отмечается, что правительству необходимо предложить инструменты льготного ипотечного кредитования для научных работников. Срок исполнения поручения - до 15 июля 2022 года.