Более 270 млн рублей сэкономили москвичи в 2021 году при покупке земельных участков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 270 млн рублей сэкономили жители Москвы при покупке у города земли, на которой находятся их дома, дачи и личные подсобные хозяйства в 2021 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене - 40% от кадастровой стоимости.

"Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. По итогам 2021 года горожане выкупили 100 таких участков общей площадью 12,1 га на сумму 181,4 млн рублей. При этом благодаря льготе москвичи сэкономили 272,1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Самый большой из выкупленных участков - площадью 25,12 сотки - расположен в деревне Бурцево Филимонковского поселения Новомосковского округа столицы. За него заплатили 3,36 млн рублей, сэкономив при этом 5 млн рублей. А самый маленький - площадью одна сотка - находится на Куркинском шоссе в Северо-Западном округе. Новый владелец заплатил за него около 220 тыс. рублей при экономии почти в 330 тыс. рублей.

"Приватизированные в 2021 году территории находятся в девяти округах столицы. В прошлом году больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах: 52 участка площадью 6,8 га и 17 единиц площадью 2,2 га соответственно. На третьем месте - Восточный округ: здесь граждане приобрели девять земельных участков площадью полтора гектара. 22 участка были куплены в других административных округах столицы за исключением Центрального, Южного и Зеленоградского", - уточнил глава департамента.

Чтобы заключить договор купли-продажи, необходимо обратиться в департамент городского имущества Москвы за оказанием государственной услуги "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений". Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная, ее оказывают полностью в электронном виде.