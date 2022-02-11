ДОМ.РФ предложит меры по привлечению частных инвесторов для строительства жилья для ученых

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ совместно с Минобрнауки подготовит предложения по улучшению жилищных условий научных работников и привлечению частных инвесторов для строительства арендного жилья для ученых. Об этом сообщила ТАСС директор подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями и институтом развития ДОМ.РФ подготовить дополнительные меры по обеспечению постоянным и арендным жильем научных сотрудников, а также инструменты льготного ипотечного кредитования для ученых.

"В связи с поручением президента ДОМ.РФ совместно с Минобрнауки сформулирует предложения, которые помогут привлечь к строительству такого (арендного) жилья частных инвесторов, обеспечив интересы всех сторон, при этом вузы должны будут гарантировать арендную плату за жилые помещения", - отметила Янушкевич.

По ее словам, вопрос обеспеченности обучающихся и сотрудников вузов и научных организаций комфортными условиями проживания, в том числе в арендном фонде, обсуждался ДОМ.РФ с главами российских регионов и представителями вузов, среди которых Воронежский государственный университет, Сахалинский государственный университет, Иркутский государственный университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ и РАНХиГС.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ и НИУ ВШЭ запустили пилотный проект студенческого арендного жилья в Москве. Это позволило обеспечить жильем 700 студентов. Кроме того, институт развития финансирует строительство общежития для Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

В пресс-службе ДОМ.РФ добавили, что дочерний банк компании также предлагает дополнительное снижение процентной ставки по ипотечным программам для работников научных организаций в наукоградах.