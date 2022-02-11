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Минстрой планирует стимулировать "зеленое" строительство налоговыми льготами

В ведомстве отметили, что для девелоперов применение стандарта по строительству "зеленых" домов после его утверждения в 2022 году будет добровольным

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Применение национального стандарта по строительству "зеленых" многоквартирных домов после его утверждения в 2022 году будет добровольным для девелоперов. Однако Минстрой планирует стимулировать застройщиков, в том числе налоговыми льготами, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

"После утверждения разработанный стандарт станет документом добровольного применения. Условия, при которых национальные стандарты становятся обязательными, установлены законодательством по стандартизации и о техническом регулировании", - сказали в пресс-службе.

Разработкой национального стандарта по проектированию, строительству и эксплуатации "зеленого" многоквартирного здания занимаются совместно Минстрой и ДОМ.РФ. Публичное обсуждение проекта уже завершилось, сейчас рассматриваются поступившие от всех ведущих строительных ассоциаций страны отзывы, затем окончательная редакция документа будет направлена в Росстандарт на экспертизу.

Ожидается, что документ будет принят и введен в действие уже в 2022 году, сообщил ТАСС заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

Как отметили в Минстрое, стандарт вводит характеристики оценки многоквартирных зданий в России по "зеленым" критериям, охватывающим жизненный цикл строительного объекта. Документ разрабатывается с учетом передовой международной практики проектирования, строительства и эксплуатации "зеленых" зданий по таким стандартам, как английский BREEAM, американский LEED и немецкий DGNB.

"Система критериев, характеризующих объекты строительства на всех этапах его жизненного цикла, позволит комплексно учитывать энергоэффективность зданий, ресурсосбережение, управление отходами, организацию и управление строительством, применяемые материалы, загрязнение, транспортную доступность и социальную обеспеченность при создании экологически безопасной и комфортной среды жизнедеятельности человека", - подчеркнул Комлик.

Мотивация застройщиков

До разработки полного набора требований в области "зеленого" строительства проверки на соответствие стандарту в отношении девелоперов проводиться не будут, но Минстрой уже прорабатывает различные стимулирующие меры. Так, для распространения "зеленого" строительства в России рассматриваются в качестве стимулирующих инструментов гибкие банковские гарантии, налоговые льготы и льготное ипотечное кредитование, отметили в пресс-службе.

Причем налоговые льготы должны вводиться как для застройщиков, так и для владельцев такой недвижимости, что соответствует общей мировой практике, уверен зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. А льготное кредитование пойдет на пользу не только покупателям, но и самим застройщикам, которые реализуют экологичные проекты, считает директор по продукту девелоперской группы компаний "Инград" Светлана Зайцева.

Кроме того, так как новые стандарты приведут к изменению подходов к использованию территорий, проектированию и организации строительных работ, существенным вкладом в развитие "зеленого" девелопмента станут меры по упрощению процедур согласования таких проектов, добавила она ТАСС.

Одну из трудностей перехода на экологичное строительство представитель девелоперской компании видит в увеличении себестоимости проектов. Поэтому введение со стороны государства преференций для покупателей, например, в виде "зеленой" ипотеки, может быть существенной поддержкой.

Готовность стройотрасли

В Минстрое признали, что ряд технических решений, присущий для "зеленого" строительства, связан с увеличением затрат. Однако оценить готовность полномасштабного перехода к "зеленому" строительству возможно будет только по ходу дальнейшей работы в этом направлении в диалоге с застройщиками, добавили в пресс-службе.

При этом сами участники рынка уверяют, что в своих проектах уже внедряют базовые принципы экологичного девелопмента. Среди них обеспечение энергоэффективности здания - применение технологий, направленных на снижение теплопотерь, экономию энергоресурсов, учет потребления воды, тепла и электроэнергии, а также требования экологической безопасности, например, контроль уровня углекислого газа в подземных паркингах, отметила Зайцева.

"Для обеспечения энергоэффективности застройщики применяют теплоизоляцию фасадов и кровель, автоматизацию систем отопления, датчики движения и светодиодное освещение. Это позволяет снизить нормативное энергопотребление и затраты на энергоресурсы", - добавила она. Тем не менее готовность девелоперов к строительству по "зеленым" стандартам будет зависеть от состава новых требований, а также наличия мер поддержки и стимулирования этого вектора развития, подчеркнула представитель "Инграда".

Хотя "зеленые" стандарты будут добровольными, ДОМ.РФ уже прорабатывает механизм проверки девелоперов и объектов, отметил Комлик. По мнению Зайцева, "зеленый" стандарт мог бы стать обязательным лишь в минимальном (базовом) составе требований. "Экология и сохранение здоровья человека - это главный тренд современности, и с каждым годом он будет укрепляться. Осознанный девелопер понимает, что экологическая составляющая продукта будет влиять на лояльность к нему потребителя, и уже сейчас внедряет ряд решений в этом направлении", - сказала она.

Преимущества для жильцов

"Зеленая" повестка - это не столько следование мировым тенденциям, сколько забота о гражданах, причем не только об их здоровье, но и кошельке, отметил ТАСС депутат Алексеенко. Он считает, что хотя принципиально важно использовать качественные строительные материалы и современные технологии, на первом месте должна быть общая энергоэффективность зданий.

"Нельзя допускать, чтобы у одних "батареи грели улицу", а другие страдали от холодных стен и "мостиков холода". Здесь речь идет о комфорте жизни людей. Люди должны понимать, чем выше энергоэффективность жилья, тем меньше у них счет за коммунальные ресурсы", - подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Он добавил, что такие принципы нужно учитывать не только при новом строительстве, но и при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

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