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Эксперт не исключил роста рыночных ставок по ипотеке в марте до 12%

ЦБ на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% с 8,5%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Средние ипотечные ставки без учета льготных программ в марте-апреле 2022 года могут достигнуть в России 12% в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Такое мнение ТАСС высказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

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ЦБ РФ на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% с 8,5%.

"Уровень ставок предложения по ипотеке быстро - в марте-апреле, достигнет 12%. Потом дойдет до 13% с замедлением", - сказал Гордейко. По его словам, тренд повышения ставок может продлиться еще несколько месяцев, изменение возможно, в лучшем случае, в конце лета или осенью.

Сейчас ставки колеблются от 9,5 до 11,5%, уточнил ТАСС заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. По его словам, в течение 2022 года ключевая ставка будет еще подниматься, это продиктовано логикой антиинфляционного регулирования. "Как любое лекарство, повышение ключевой ставки имеет побочные эффекты, среди которых повышение ипотечных ставок и тем самым снижение доступности ипотеки. Исторический опыт показывает, что ипотечные ставки выше ключевой примерно на 3-4%, это уровень операционных издержек банков при реализации ипотечных программ", - сказал собеседник агентства.

По словам Цыганова, важно, что в России сохраняются востребованные населением субсидированные программы семейной, льготной ипотеки, программы для Дальнего Востока и села. "Применительно к жилищной политике это сдемпфирует негативный социальный эффект от поднятия ключевой ставки. В дальнейшем же нужно будет увеличивать адресность программ, чтобы поддержка распределялась наиболее эффективно", - считает он.

В декабре Банк России повысил ключевую ставку седьмой раз подряд - на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году.

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