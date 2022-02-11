Эксперты ожидают роста ввода складских площадей в Петербурге в 2,3 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Объем ввода складских площадей в Петербурге в 2022 году ожидается на уровне 350 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

"Совокупный объем складских площадей, находящихся в стадии строительства и анонсированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году, с учетом объектов, ввод которых был перенесен, составляет около 350 тыс. кв. м. Этот показатель в 2,3 раза превысит результат 2021 года и будет сопоставим со значениями нового строительства за 2020 г. (341,6 тыс. кв. м). Однако существует вероятность того, что сроки сдачи некоторых комплексов могут быть перенесены", - говорится в сообщении.

Аналитики полагают, что в связи с возросшим интересом арендаторов и девелоперов показатели спроса в 2022 году, скорее всего, сохранятся на стабильно высоком уровне, однако могут оказаться ниже рекордных значений 2021 года и составить около 350-450 тыс. кв. м по итогам года. При этом ожидается сохранение минимального вакантного предложения на уровне 0,5-0,8%, а также дальнейшее увеличение арендных ставок на качественные складские помещения на 10-15%.

В 2021 году на рынке складской недвижимости Петербурга было введено в эксплуатацию 149,6 тыс. кв. м, что на 79% меньше площадей в сравнении с итогами 2020 году.