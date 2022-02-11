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Набиуллина назвала "плохим" продуктом ипотеку без первоначального взноса

Глава Банка России отметила, что такая ситуация во многом спровоцировала кризис в США в 2007 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала ипотеку без первоначального взноса в качестве "плохого" продукта, который в свое время во многом способствовал возникновению кризиса в США в 2000-х годах.

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"Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдается людям без накоплений", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Набиуллина подчеркнула, что наличие первоначального взноса является хорошим индикатором того, что человек в дальнейшем будет способен обслуживать свой кредит. Глава регулятора также уточнила, что доля ипотечных кредитов без первоначального взноса в настоящее в РФ составляет менее 1%. Кроме того, система макропруденциальных надбавок регулятора направлена то, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты с низким первоначальном взносом.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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