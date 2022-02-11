Объем расселенного аварийного жилья в Ростовской области увеличат в два раза в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Более 57 тыс. кв. м аварийного жилья будет расселено в Ростовской области в текущем году, что превышает прошлогодний показатель в два раза, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Из аварийного жилья до конца года на Дону будет расселено 3,3 тыс. человек. На эти цели предусмотрено около 3,1 млрд рублей. Жителей расселят из 57,5 тыс. квадратных метров аварийного фонда - в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По информации Минстроя Ростовской области, в регионе признаны аварийными 857 многоквартирных домов в 31 муниципалитете. В пятницу губернатор региона Василий Голубев в рамках рабочей поездки посетил несколько жилых домов, признанных аварийными, а также провел совещание по вопросу расселения такого жилья.

Главам муниципалитетов губернатор поручил контролировать актуальность выкупной стоимости авариного жилья, информировать граждан о сроках переселения. "За предыдущие годы в Ростовской области удалось добиться хороших темпов расселения из аварийного жилья. Необходимо эти темпы сохранить. Тема должна быть среди приоритетных на ближайшие несколько лет", - сказал Голубев, слова которого привели в пресс-службе.

Глава региона также поручил контролировать работу управляющих компаний в домах, признанных аварийными, поскольку жильцы таких домов стали чаще жаловаться на некачественное обслуживание.