Объем введенного жилья в Новосибирске увеличился на 19% в прошлом году

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/ Количество веденных в эксплуатацию строительных объектов в Новосибирске выросло на 19% - до 1,57 млн кв. м в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник мэр города Анатолий Локоть на сессии городского совета депутатов.

"Существенно вырос ввод жилья. В эксплуатацию введено 1 млн 570 тыс. кв. м жилья. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 19%", - сообщил мэр.

Локоть добавил, что ввод жилой площади составил 0,97 кв. м на одного жителя города. Кроме того, по словам мэра, в 2021 году введено в эксплуатацию 19 проблемных объектов, это рекордный показатель за последние годы.

В минувшем году в городе были построены три детских сада и одна школа. За счет областного бюджета в действующих школах города появилось 1 423 дополнительных места. Также мэр добавил, что в 2022 году впервые в Новосибирске будет одновременно идти строительство 10 школ.