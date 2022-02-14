В Ленобласти планируют направить свыше 20 млрд рублей на решение проблем дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в 2022 году выделить 10,9 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков, такая же сумма предусмотрена в федеральном бюджете. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят 10,9 млрд рублей. Такую же сумму предусмотрят в федеральном бюджете", - говорится в сообщении. Таким образом, общий объем средств, планируемых на указанные цели, превысит 20 млрд рублей.

Отмечается также, что в 2022 году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.

Как ранее сообщал генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев, в Ленинградской области 22 тыс. обманутых дольщиков. Власти региона обещают восстановить их права до конца 2023 года.