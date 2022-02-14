Кабмин разработал точечные меры поддержки жилищного строительства в каждом регионе России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило меры поддержки жилищного строительства, исходя из ситуации на рынке в каждом конкретном регионе. Эти меры будут нести социальную направленность, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В каких-то регионах спрос [на жилье] опережает предложение, а где-то предложение опережает спрос. И сейчас мы подготовили меры комплексно для каждого региона, не общие для всех. Где-то надо снижать [ставку по] ипотеке, где-то, наоборот, ничего не нужно поддерживать, например, и так много на рынке предлагается жилья. Эти меры поддержки мы будем предлагать, они будут иметь социальную направленность. Не всем подряд, а, например, молодым семьям, льготным категориям граждан", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что в апреле 2020 года на федеральном уровне было принято решение поддержать рынок ипотечного кредитования по всей стране. Тогда была запущена программа льготной ипотеки на новостройки.

Также Хуснуллин обратил внимание, что если рыночные ставки по ипотеке в этом году достигнут уровня 12-15% годовых, то строительная отрасль вернется к объемам ввода жилья на уровне 2018-2019 годов и спрос снизится.