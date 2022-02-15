Минстрой изменил правила сноса зданий с учетом планируемой всероссийской реновации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минстрой утвердил изменения в свод правил по демонтажу зданий на основе опыта стройкомплекса Москвы с учетом планируемой программы всероссийской реновации. Новые требования, в том числе, направлены на сортировку строительных отходов и снижение негативного воздействия на окружающую среду, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"В обновленном документе обобщен опыт лучших практик и новых технологий в области демонтажа объектов, в том числе накопленный в стройкомплексе Москвы, что особенно актуально с учетом планируемой масштабной реализации программы реновации в России. Важным требованием, направленным на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, является указание по сортировке отходов на строительной площадке, что позволяет снизить стоимость дальнейшей обработки отходов и уменьшить объем отходов, размещаемых на полигоне", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ России Сергея Музыченко.

В своде правил учтены современные решения при сносе аварийных зданий и объектов, поврежденных в результате пожара. В документ внесена возможность использования электрогидравлических роботов, экскаваторов-разрушителей со стрелами до 60 метров и навесным оборудованием, технологии алмазной резки. "Внедрение современных технологий и механизмов позволит сократить сроки и стоимость демонтажных работ, а также снизит затраты на проведение вспомогательных работ", - пояснил исполняющий обязанности директора Федерального центра нормирования и стандартизации (ФАУ "ФЦС") Андрей Копытин.

Кроме того, в своде правил уделено внимание вопросам охраны труда: дополнены требования безопасности при работах на высоте, при проведении демонтажа ночью, установлена необходимость использования радиопереговорных устройств при работе экскаватора. Обновленный документ также дополнили требованиями к предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, уровню шума и применению систем пылеподавления.

Актуализированная редакция свода правил "Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации" утверждена приказом Минстроя.

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.