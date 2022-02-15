Более 50 регионов РФ запустили проекты по информационному моделированию в строительстве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 50 регионов России начали реализацию пилотных проектов по проектированию объектов строительства с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил во вторник замглавы Минстроя Константин Михайлик на круглом столе "Цифровизация строительной отрасли" в Совете Федерации.

С 1 января 2022 года в России произошел переход на технологии информационного моделирования в строительстве при реализации государственных проектов. Применение ТИМ распространяется на новые договоры, которые финансируются за счет бюджета.

"На конец прошлого года мы получили безусловную готовность 95% субъектов, более чем 50 субъектов начали реализовывать пилотные проекты [информационного моделирования в сфере строительства], которые мы мониторим. В основном они относятся к отрасли образования, там 30% таких проектов, здравоохранения, а также жилые дома", - сказал Михайлик.

По его словам, к концу 2022 года планируется обеспечить готовность всех регионов к внедрению информационного моделирования на этапе проектирования и готовность к переходу его использования на этапе строительства и эксплуатации.

Также замглавы Минстроя обратил внимание, что, по оценке министерства, к 2024 году строительной отрасли потребуется не менее 300 тыс. специалистов по технологиям информационного моделирования. В то же время за 2021 год под кураторством Минстроя удалось обучить только 6 тыс. специалистов. Михайлик отметил, что это связано, в том числе, с недостаточным количеством преподавателей из-за новизны тематики.