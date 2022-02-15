Только треть регионов РФ перешли на информационную систему градостроительства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Только треть регионов России внедрили региональные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. Около 13 регионов еще не приступали к этой работе, сообщил во вторник замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик на круглом столе "Цифровизация строительной отрасли" в Совете Федерации.

"Из 85 регионов только 35 регионов сейчас ввели эти системы [региональные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности]. А без этих систем мы попадаем в очень неприятную ситуацию, что негде хранить создаваемые информационные модели, не к чему их привязывать. 37 регионов находятся в стадии опытной эксплуатации, и оставшиеся 13 регионов планируют работу в 2023 году. Это не устраивает Минстрой, мы будем активно сейчас выстраивать работу по формированию типовых требований поддержки отстающих регионов. Всячески будем ускорять эту работу", - сказал Михайлик.

Замглавы Минстроя отметил, что федеральную Единую государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности планируется сформировать до 31 декабря 2022 года. Также до конца года планируется внедрить ГИСОГД в 100% регионов, в худшем случае - в 85%, добавил он.

К концу 2022 года в ГИСОГД должна появиться возможность получать разрешение на строительство и выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию, следует из программы цифровой трансформации Минстроя РФ.

Единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности должна быть создана к 2024 году. Она будет представлять собой банк актуальных сведений в сфере градостроительства и инвестирования. ГИСОГД позволит оказывать услуги в электронном виде, автоматизируя работу органов местного самоуправления и исполнительной власти.