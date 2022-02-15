В Минфине заявили, что ставки по ипотеке могут стабилизироваться на уровне 11-12%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в 2022 г., скорее всего, будут держаться на уровне 11-12%, вряд ли превысят 15%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Думаю, что не будет [ставок по ипотеке] 15%. Ставка по ипотеке - это ставка ЦБ + 2,5 п. п. Мы выходим, таким образом, на 12%. В принципе, я думаю, что рынок будет потихонечку поджиматься, потому что сейчас банки могут терять новых клиентов за счет высоких ставок, поэтому я думаю, что они, может, и подожмутся. Тем более, мы сделали то, что обещали, по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки. В этой связи, я думаю, получится выйти на ставки по ипотеке по формуле ставка ЦБ + 1,5-2 п. п. (11-12% годовых)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ряд российских банков в начале года повысил ставки по ипотеке до уровня 10% годовых и выше. При этом некоторые эксперты допускали, что стоимость ипотечных кредитов в России может достичь 15% уже в этом году.