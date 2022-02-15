Орловская область в 2021 году перевыполнила план по вводу жилья

ТАСС, 15 февраля. Строительные организации Орловской области в 2021 году перевыполнили план по вводу жилья на 3%, сдав 308,3 тыс. кв. метров. Об этом по итогам рабочей встречи главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова сообщается на сайте министерства.

Встреча была посвящена развитию строительного комплекса региона, реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", завершению строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области, а также реализации федерального проекта "Чистая вода".

"В 2021 году в регионе было введено в эксплуатацию 308,3 тыс. кв. метров жилья, или 103% от запланированного значения. В части расселения аварийного фонда в прошлом году удалось переселить порядка 400 человек из более 8,5 тыс. кв. метров непригодной площади", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу завершения строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области. В октябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минстроя России взять на особый контроль прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта.

"Завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области - совместная задача, стоящая перед федеральными и региональными органами власти. Для контроля и своевременного выполнения поручения Минстрой России совместно с Главгосэкспертизой проводят еженедельные совещания по анализу выдаваемых замечаний и урегулированию возникающих вопросов", - сказал Ирек Файзуллин.

В 2022 году в рамках программы "Стимул" предусмотрено строительство очистных сооружений микрорайона "Московский" в Орле, а также строительство канализационного коллектора в микрорайоне Болховский и техническое присоединение в микрорайоне Зареченский.