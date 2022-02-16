Россельхозбанк увеличил объем кредитования частных домов в 2,5 раза в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россельхозбанк увеличил объемы кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2,5 раза - до 2 млрд рублей по итогам 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе банка.

"За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза - до 2 млрд рублей, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах", - рассказали в кредитной организации.

Отмечается, что в 2021 году банк выдал более 51 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 129,5 млрд рублей, более трети из них (33%) пришлось на сельскую ипотеку. При этом 25% от всех ипотечных кредитов в 2021 году выданы на приобретение дома с земельным участком.

На текущий момент наблюдается смещение спроса с многоквартирных домов в сторону индивидуальных, а темпы заключаемых договоров с подрядными организациями говорят о росте спроса на стройку, рассказали в банке. Однако пока масштабное строительство на сельских территориях отсутствует - для застройщиков это трудозатратно, поскольку возникает необходимость создания инфраструктуры, считают в Россельхозбанке. Кроме того, как отмечают в банке, многие подрядные организации не готовы осуществлять полный цикл строительства на сельских территориях, находящихся в большой удаленности от крупных населенных пунктов, из-за высоких затрат на транспортную логистику.

В Россельхозбанке также считают, что выделение нового лимита на сельскую ипотеку в 2022 году даст возможность для дальнейшего развития загородного кредитования и сельских территорий. "За 2021 год мы проследили 30-процентный, а в некоторых случаях 50-процентный рост цен на строительные материалы. Лимит в 3 млн рублей, выделенный на ИЖС в рамках государственных программ, оказался недостаточным, чтобы построить качественный капитальный дом более 80 кв. м, чтобы полноценно решить жилищные вопросы семьи", - рассказали в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ планирует выделить еще 800 млн рублей на субсидирование льготной ставки по сельской ипотеке.

О сельской ипотеке

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.