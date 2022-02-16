Росреестр отметил в Москве нетипично резкий рост числа ипотечных сделок для января

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Почти 8,4 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в январе, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный январский показатель в столице, сообщила пресс-служба управления Росреестра по городу.

"Управлением Росреестра по Москве в январе 2022 года зарегистрировано 8 353 договора ипотечного жилищного кредитования, что на 40,4% превышает показатель прошлого года за аналогичный период (5 948) и на 31,6% больше 2020 года (6 346)", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ведомства Игорь Майданов, несмотря на то, что банковские ставки растут, а январь традиционно считается спокойным постпраздничным периодом, впервые в этом месяце был превышен результат 8 тыс. ипотечных сделок на рынке жилья в Москве. Предыдущий месячный максимум фиксировался в январе 2020 года - 6,3 тыс.

"По-прежнему значительную роль продолжает играть программа льготного кредитования по полученным ранее одобрениям плюс все больше семей с детьми используют сниженную ставку по ипотеке. Также подогревает интерес к покупке квартир возможное дальнейшее повышение ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова Майданова.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в январе 2022 года в столице было выдано более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов на 2,6 млрд рублей. "Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам - на ее долю приходится 24,8% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 91,7 тыс. кредитов на сумму 514,7 млрд рублей", - сказал Ефимов.